Αιτωλοακαρνανία

Νεκροί από πτώση ΙΧ σε χαράδρα (εικόνες)

Τραγικό θάνατο βρήκαν δυο άτομα που επέβαιναν στο όχημα.

Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα, στο 29ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Εμπεσσού - Αυλακίου, στην Αιτωλοακαρνανία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, το αγροτικό μηχάνημα στο οποίο επέβαιναν ένας 74χρονος και ένας 67χρονος εξετράπη, για άγνωστους ακόμα λόγους, από την πορεία του και κατέπεσε σε διπλανή χαράδρα.

Μετά το τροχαίο στο σημείο έφθασαν επτά πυροσβέστες, οι οποίοι κατέβηκαν στην χαράδρα και ανέσυραν τους δύο άνδρες χωρίς τις αισθήσεις τους.

Στην συνέχεια ο 74χρονος και ο 67χρονος διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Εμπεσσού.

Φωτογραφίες: agriniopress.gr