Εύβοια

Εκτροχιασμός βαγονιού αμαξοστοιχίας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Βαγόνι αμαξοστοιχίας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ εκτροχιάστηκε στο ύψος της Χαλκίδας, σύμφωνα με πληροφορίες της εταιρίας.

Ο εκτροχιασμός σημειώθηκε λόγω πτώσης βράχων στη γραμμή, την οποία προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία που πλήττει από χθες πολλές περιοχές της χώρας.

Στην περιοχή έσπευσαν μονάδες υποστήριξης και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματίες μεταξύ των 50 επιβαινόντων.