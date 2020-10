Λακωνία

Ποσότητα “μαμούθ” ινδικής κάνναβης βρέθηκε σε σκάφος

Πάνω από έναν τόνο θέλουν οι πληροφορίες να ήταν η μεγάλη ποσότητα των ναρκωτικών.

Τεράστια ποσότητα ναρκωτικών κατέσχεσαν στελέχη του Λιμενικού στη Λακωνία, σε πολυήμερη επιχείρηση που διήρκησε μέρες και ολοκληρώθηκε με δύο συλλήψεις.

Τα 1200 κιλά κάνναβης βρίσκονταν σε σκάφος που έφτασε στα παράλια της Λακωνίας, από την Αλβανία, την περασμένη Παρασκευή. Το Λιμεναρχείο Γυθείου και το Λιμεναρχείο Καλαμάτας συντονίστηκαν από το υπουργείο και τα στελέχη τους, εκμεταλλευόμενα τις πληροφορίες που είχαν, εντόπισαν το φορτίο.

Τα εκατοντάδες πακέτα με τον 1,2 τόνο ινδικής κάνναβης βρέθηκαν σε βραχώδη περιοχή κοντά στο Ταίναρο και τα στελέχη του Λιμενικού κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους δύο χειριστές του σκάφους.

Η υπόθεση ακόμα και χθες βρισκόταν σε εξέλιξη, δεν είχαν γίνει επίσημες ανακοινώσεις από το υπουργείο, το οποίο, ωστόσο, επιβεβαίωνε τη μεγάλη επιτυχία κατά του εμπορίου ναρκωτικών. Επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται σήμερα.

Πηγή: tharrosnews.gr