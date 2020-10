Φθιώτιδα

Νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες (εικόνες)

Φωτιά ξέσπασε σε νταλίκα με εύφλεκτα υλικά, ενώ ήταν σταθμευμένη.

Εκρήξεις ακολούθησαν τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε νταλίκα που ήταν σταθμευμένη στα Καμένα Βούρλα.

Το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης, περίπου στις 4:30, για άγνωστες αιτίες.

Το μεγάλο όχημα ήταν σταθμευμένο στην είσοδο της Λουτρόπολης και το φορτίο ήταν ελαστικός τάπητας προοριζόμενος για παιδικές χαρές.

Η προσπάθεια των πυροσβεστών να σβήσουν τις φλόγες και να σώσουν το όχημα και το φορτίο του ήταν δύσκολη.

Η νταλίκα ανήκει σε κάτοικο των Καμένων Βούρλων, ο οποίος ήταν εκτός οχήματος.

Πηγή: tvstar.gr