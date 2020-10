Λάρισα

Φυλάκιση και πρόστιμο 30000 ευρώ για θανάτωση σκύλου

Αποτροπιασμό και οργή προκαλεί η κτηνωδία ενός ηλικιωμένου που σκότωσε τον σκύλο του με φόλα.

(φωτογραφία αρχείου)

Νέα υπόθεση κακοποίησης και θανάτωσης ζώου απασχόλησε δικαστήριο της Λάρισας, που επέβαλλε ποινή φυλάκισης στον δράστη που οδήγησε στον θάνατο ένα σκύλο, ρίχνοντας φόλα στην αυλή του σπιτιού όπου και διέμενε το άτυχο ζώο.

Η υπόθεση, που έφτασε την περασμένη Παρασκευή (09-10-2020) στις δικαστικές αίθουσες μετά από ενέργειες των ιδιοκτητών του ζώου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Προστασίας Κακοποιημένων Ζώων Λάρισας «Ελεύθερος», αφορούσε σε ηλικιωμένο που κατηγορήθηκε πως το 2018 θανάτωσε με φόλα το δεσποζόμενο ζώο, με το δικαστήριο να του επιβάλλει ποινή 12μηνης φυλάκισης με 3ετή αναστολή, ενώ θα του βεβαιωθεί και διοικητικό πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ.

Εξάλλου για τις 6 Νοεμβρίου ορίστηκε η δίκη για τις φόλες στη Φαλάνη, σε μια απίστευτη υπόθεση που απασχόλησε την κοινή γνώμη το καλοκαίρι του 2018, καθώς ο φερόμενος ως δράστης κινούνταν με μηχανάκι στην κοινότητα σκορπώντας τον θάνατο, ενώ από την αποτρόπαια πράξη του βρήκαν τον θάνατο τουλάχιστον 3 αδέσποτα αλλά και 2 δεσποζόμενα σκυλιά!

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ταυτοποίησή του έγινε μετά από έρευνες της αστυνομίας και φιλόζωων και την αξιοποίηση οπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας που λειτουργούσαν στην περιοχή όπου κινούνταν, με τους φιλόζωους να δηλώνουν αποφασισμένοι να δώσουν το παρών στο δικαστήριο ζητώντας την τιμωρία του.

Πηγή: paidis.com