Θεσσαλονίκη: Στη στεριά βγήκαν τα νερά του Θερμαϊκού (εικόνες)

Ισχυροί άνεμοι έπληξαν τα ξημερώματα τη Θεσσαλονίκη, βγάζοντας τη θάλασσα στη στεριά.

Σε ...Βενετία μετατράπηκε πρόσκαιρα η Λεωφόρος Νίκης της Θεσσαλονίκης ύστερα από το σύντομο πέρασμα της κακοκαιρίας κατά τις τελευταίες ώρες.

Η θάλασσα βγήκε στη στεριά εξαιτίας των ισχυρών μποφόρ που έπνεαν στον Θερμαϊκό, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η παραλιακή λεωφόρος της πόλης, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία των αυτοκινήτων με τους οδηγούς να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή.

Η κατάσταση αποκαταστάθηκε σταδιακά, ενώ οι άνεμοι κόπασαν με το πρώτο φως της ημέρας.

Αργότερα επικράτησε ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσεις τους 23 βαθμούς, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων.

Φωτογραφίες: thesstoday.gr