Αχαΐα

Καταγγελία 23χρονης για απαγωγή και βασανιστήρια από τον πρώην σύντροφό της

Τι καταγγέλλει η κοπέλα και πως έλαβε τέλος το μαρτύριο της.

Τρεις ημέρες βασανιστηρίων, καταγγέλλει 23χρονη γυναίκα στο σπίτι του πρώην συντρόφου της, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με την καταγγελία η νεαρή αλλοδαπή, απήχθη στις 9 Οκτωβρίου από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος αρχικά την πήγε σπίτι του και στη συνέχεια στο δικό της, κρατώντας εκεί με τη βία μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Όπως καταγγέλλει η γυναίκα, δεχόταν απειλές, χτυπήματα ενώ ο 55χρονος αποπειράθηκε να τη βιάσει.

Το μαρτύριο της κοπέλας, έλαβε τέλος, όταν αστυνομικοί του Γ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, πήγαν στο σπίτι όπου την κρατούσε ο 55χρονος και τον συνέλαβαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, την προανάκριση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών, ενώ η 23χρονη θα εξεταστεί από ιατροδικαστή.

Πηγή: tempo24.gr