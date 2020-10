Ηράκλειο

Μηχανή χτύπησε παιδί και το εγκατέλειψε τραυματισμένο

Αναζητείται ο οδηγός. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, το μεσημέρι το μεσημέρι της Τρίτης, στην Λεωφόρο Κνωσσού στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν μηχανή χτύπησε ένα ανήλικο αγόρι, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, και στη συνέχεια το εγκατέλειψε στον δρόμο.

Αμέσως σταμάτησαν την κυκλοφορία διερχόμενοι οδηγοί και περίοικοι, καλώντας το ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο και το οποίο μετέφερε το παιδί στο ΠΑΓΝΗ.

Το παιδί στάθηκε τυχερό μέσα στην ατυχία του καθώς η διάγνωση κάνει λόγο για θλαστικά τραύματα στα χέρια και τα πόδια, ενώ αναζητείται ο οδηγός της μηχανής που προκάλεσε το ατύχημα.

Πηγή: flashnews.gr