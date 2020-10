Σάμος

Μετανάστες έγλειφαν τρόφιμα σε σούπερ μάρκετ και γελούσαν (βίντεο)

Την άμεση επέμβαση την αστυνομίας προκάλεσε το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Την άμεση επέμβαση την αστυνομίας που μάλιστα προχώρησε σε συλλήψεις, προκάλεσε βίντεο μέσα από σούπερ μάρκετ στο Βαθύ της Σάμου.

Όπως θα δείτε και στο βίντεο παρακάτω, ένας μετανάστης εμφανίζεται να γλείφει μια συσκευασία από παιδικό γιαούρτι και να το τοποθετεί στη συνέχεια πίσω στο ράφι, με τον ίδιο και το άτομο που βιντεοσκοπούσε να χαμογελούν επιδεικτικά.

Στο γεγονός αναφέρθηκε ο δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, Γιώργος Στάντζος, ο οποίος με ανάρτηση του, τονίζει πως η αστυνομία έπραξε με αμεσότητα το καθήκον της, συλλαμβάνοντας τους δράστες και οδηγώντας τους στη δικαιοσύνη.

«Τέτοιου είδους αντικοινωνική συμπεριφορά-εν μέσω πανδημίας-πρέπει να τιμωρείται από όπου και αν προέρχεται. Ευχαριστούμε την Ελληνική Αστυνομία για τη περιφρούρηση της δημόσιας ασφάλειας και υγείας» επισήμανε ο κ. Στάντζος.