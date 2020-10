Λέσβος

Καρά Τεπέ: Η κακοκαιρία “βούλιαξε” το ΚΥΤ (εικόνες)

Τα προβλήματα έχουν ξεκινήσει και αντιμετωπίζονται, ενώ τα έργα διαχείμασης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στα «ακραία καιρικά φαινόμενα (που) έπληξαν σήμερα τη Λέσβο και το προσωρινό Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στον Καρά Τεπέ», τη δυνατή και ειδικότερα την παρατεταμένη για πολλές ώρες βροχόπτωση και τους ισχυρούς ανέμους, αποδίδουν πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν σήμερα και τα οποία «ήδη έχουν ξεκινήσει και αντιμετωπίζονται. Ενώ τα έργα διαχείμασης βρίσκονται σε εξέλιξη από την πρώτη στιγμή».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «ζητήθηκε η άμεση βοήθεια του Ελληνικού Στρατού για την διοχέτευση υδάτων όσο και για την άντλησή τους με κατάλληλα μηχανήματα και η ανταπόκριση ήταν άμεση. Μέσα σε λίγες ώρες έγιναν αντιπλημμυρικά έργα για την θωράκιση της δομής από τα εξωτερικά όμβρια ύδατα, ανοίχτηκαν απορροές όμβριων υδάτων, έγιναν επιχωματώσεις, τοποθετήθηκαν συρματοκιβώτια, μπροστά από τις σκηνές μεγάλης χωρητικότητας (rubhalls), ανοίχτηκαν χαντάκια και αποστραγγίστηκαν λιμνάζοντα ύδατα. Αύριο το πρωί δε, θα τοποθετηθεί χαλίκι τύπου 3Α στο δρόμο πέριξ της δομής για την προστασία από ορμητικά νερά».

Όπως τονίζεται «αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, που συντονίζει στο πεδίο η Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ήταν μετά από λίγες ώρες τα προβλήματα να αντιμετωπίζονται και η κατάσταση να αρχίζει να βελτιώνεται».

Ας σημειωθεί ότι σήμερα, δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» ο διαγωνισμός για την κατασκευή προγραμματισμένων έργων υποδομής και προστασίας, όπως αντιπλημμυρικά, επαρκούς ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, πυροπροστασίας κλπ. στο νέο καταυλισμό του Καρά Τεπέ. Επίσης σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και εθελοντές προχωρά η εφαρμογή έργων προστασίας της δομής.