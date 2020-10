Θεσσαλονίκη

Αποζημιώθηκε για αναπηρία από τροχαίο και... καταδικάστηκε για απάτη

Είχε εισπράξει αποζημίωση 360.000 ευρώ από ασφαλιστική εταιρεία.

Πρώην στέλεχος ασφαλιστικής εταιρείας καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4 ετών, κατηγορούμενος πως παρουσίασε ψευδώς ότι υπέστη μόνιμη αναπηρία από τροχαίο ατύχημα για να εισπράξει αποζημίωση ύψους 360.000 ευρώ. Κρίθηκε κατά πλειοψηφία ένοχος για απάτη ενώ το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης που τον καταδίκασε τού αναγνώρισε ελαφρυντικό και τον άφησε ελεύθερο ενόψει της εφετειακής δίκης.

Ο κατηγορούμενος είχε δικαιωθεί με απόφαση του αρμόδιου πολιτικού δικαστηρίου, εισπράττοντας την αποζημίωση ποσό από την ασφαλιστική εταιρεία με την οποία είχε συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Εμφανίστηκε στο δικαστήριο υποβασταζόμενος από τη συγκατηγορούμενη σύζυγό του και στηριζόμενος σε πατερίτσες. Στην απολογία του, επικαλέστηκε ιατρικές γνωματεύσεις που βεβαιώνουν μόνιμη αναπηρία, αποδιδόμενη σε αυχενική μυελοπάθεια και σπαστική τετραπάρεση, που προκλήθηκαν συνέπεια του τροχαίου ατυχήματος, τον Νοέμβριο του 2006 στο νομό Πέλλας. Σύμφωνα, δε, με τον συνήγορο υπεράσπισης, υπεβλήθη σε χειρουργικές επεμβάσεις στον αυχένα και με απόφαση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής κρίθηκε ανάπηρος σε ποσοστό 80%.

Το κατηγορητήριο στηρίζεται σε ένορκη βεβαίωση που έδωσε στην πολιτική δίκη η σύζυγός του, η οποία με την σειρά της βρέθηκε κατηγορούμενη ως απλή συνεργός στην απάτη και αθωώθηκε. Επιπλέον, το κατηγορητήριο του αποδίδει ότι η αναπηρία του προϋπήρχε. Αναφορικά με διάφορα ασφαλιστήρια συμβόλαια που είχε συνάψει με ασφαλιστικές εταιρείες, ο κατηγορούμενος εξήγησε ότι υπήρξε ιδιοκτήτης σχολής οδηγών και υπέβαλε αιτήσεις ώστε να κρατήσει την πιο συμφέρουσα για τον ίδιο. Ο εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει την αθώωσή του επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώσουν είτε ότι σκηνοθέτησε το τροχαίο είτε ότι απέκρυψε μία προγενέστερη ασθένεια.