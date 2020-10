Θεσσαλονίκη

Γονείς ζητούν παρέμβαση εισαγγελέα για να λήξει κατάληψη σε σχολείο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκκληση απευθύνουν οι γονείς, μέσω του της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» για τη λήξη της κατάληψης στο σχολείο των παιδιών τους.