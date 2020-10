Αχαΐα

Έβγαλε καραμπίνα στον αδελφό του

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς μεταξύ δύο αδελφών.

Σε πυροβολισμούς κατέληξε ο τσακωμός μεταξύ δύο αδελφών, το μεσημέρι της Τρίτης, στην Κάτω Αχαΐα.

Ο καβγάς τους ξεκίνησε, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, μέσα στο σπίτι τους.

Στη συνέχεια ο 54χρονος έφυγε και πήγε στο σπίτι συγγενικού προσώπου.

Ο 52χρονος αδελφός του τον ακολούθησε και τον απείλησε, ενώ μετά πήγε στο αυτοκίνητό του και πήρε την καραμπίνα του, πυροβολώντας προς το σπίτι.

Από τις σφαίρες έσπασε η τζαμαρία, χωρίς να τραυματιστεί κανένας και τότε ο 52χρονος τράπηκε σε φυγή.

Ο 54χρονος κατήγγειλε τον αδελφό του στο Αστυνομικό Τμήμα Δυτικής Αχαΐας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται τα δύο αδέλφια να είχαν προσωπικές διαφορές.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πηγή: tempo24.gr