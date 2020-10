Δωδεκανήσα

Ανήλικη κατήγγειλε τον γείτονά της για αποπλάνηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προκαταρκτική έρευνα ξεκίνησε μετά την καταγγελία που έκαναν οι γονείς του παιδιού στις Αρχές.

Έναν 45χρονο γείτονά τους κατήγγειλαν οι γονείς μίας 13χρονης, για αποπλάνηση ανηλίκου.

Μετά την αναφορά, ξεκίνησε τη Δευτέρα έρευνα από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 45χρονος, ελληνικής υπηκοότητας, παρέσυρε το παιδί στην οικία του στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, όπου και το θώπευσε στα απόκρυφά του σημεία.

Το παιδί ενημέρωσε τους γονείς του κι εκείνοι με τη σειρά τους τις Αρχές ζητώντας την τιμωρία του 45χρονου.

Ήδη έχει κινηθεί η διαδικασία για την εξέταση του παιδιού από παιδοψυχίατρο.

Πηγή: dimokratiki.gr