Λασιθίου

Τραγωδία: ποδηλάτης συγκρούστηκε με νταλίκα

Ένας άνδρας βρήκε τραγικό θάνατο όταν συγκρούστηκε με νταλίκα ενώ έκανε βόλτα με το ποδήλατό του.

Τραγωδία στην άσφαλτο! Ένας 55χρονος από την Ολλανδία άφησε την τελευταία του πνοή στο δρόμο, όταν συγκρούστηκε με φορτηγό αυτοκίνητο, ενώ έκανε βόλτα με το ποδήλατό του.

Το τραγικό τροχαίο σημειώθηκε στον παραλιακό δρόμο της Σητείας, στην Κρήτη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οι διασώστες του οποίου μετέφεραν τον άτυχο άνδρα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί το τμήμα τροχαίας Σητείας.

Πηγή: cretapost.gr