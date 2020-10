Θεσσαλονίκη

Ένοχος με ελαφρυντικά ο ψυκτικός για τη δολοφονία της 63χρονης

Τι ποινή επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης.

Σε 15ετή κάθειρξη καταδικάστηκε ο νεαρός ψυκτικός που σκότωσε με σφυρί την 63χρονη πελάτισσά του στην Καλαμαριά, πέρσι τον Ιούνιο, όταν ξέσπασε καβγάς για τη συντήρηση του κλιματιστικού της.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ομόφωνα ένοχο για τη δολοφονία, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό του «σύννομου βίου», ενώ αποφάσισε να επιστρέψει στη φυλακή για την έκτιση της ποινής. Προηγουμένως ο εισαγγελέας είχε ζητήσει την ενοχή του απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης για αναγνώριση μειωμένου καταλογισμού ή της ελαφρυντικής περίστασης του βρασμού ψυχικής ορμής.

Στην απολογία του ο 31 ετών δράστης είπε ότι θύμωσε όταν η 63χρονη έβρισε τη μητέρα του, επειδή προηγουμένως εκείνος αρνήθηκε να προβεί σε πρόσθετες εργασίες στο κλιματιστικό.