Δωδεκανήσα

Νέα καταγγελία - σοκ στον ΑΝΤ1 για τον γυναικολόγο στη Ρόδο (βίντεο)

Τι περιγράφει η εγκυμονούσα που βρέθηκε απέναντι του, ούσα στον 8ο μήνα της κύησης. Συνολικά, 13 οι μαρτυρίες σε βάρος του.