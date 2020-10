Καρδίτσα

Φωτιά σε εκκοκιστήριο βάμβακος στην Καρδίτσα (εικόνες)

Ισχυρή δύναμη τη Πυροσβεστικής στην "μάχη" με τις φλόγες.

Πυρκαγιά ξέσπασε, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα σε εκκοκκιστήριο βάμβακος στην Καρδίτσα. Το εργοστάσιο βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Φύλλου του δήμου Παλαμά.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 16 πυροσβέστες με οχτώ οχήματα.

Η πυρκαγιά έχει επεκταθεί στο χώρο του εργοστασίου όπου βρισκόταν αποθηκευμένη τεράστια ποσότητα βάμβακος, η οποία έχει παραδοθεί στις φλόγες.

