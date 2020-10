Θεσσαλονίκη

Επεισοδιακή καταδίωξη κλεμμένου αυτοκινήτου (βίντεο)

Τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός του κλεμμένου Ι.Χ. όταν αυτό προσέκρουσε σε κολώνα.

Μία επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Thestival.gr, αλλοδαπός οδηγούσε όχημα που είχε κλαπεί από την Αθήνα. Αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα πληρώματος περιπολικού της Άμεσης Δράσης και ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει.

Ακολούθησε την έξοδο για το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολώνα της ΔΕΗ. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του. Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο “Ιπποκράτειο”.

Σημειώνεται ότι στην καταδίωξη του οχήματος πήραν μέρος αρκετά περιπολικά της Αστυνομίας από διάφορες υπηρεσίες.