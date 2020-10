Ιωάννινα

Κορονοϊός - Ιωάννινα: τι έδειξαν τα rapid test του ΕΟΔΥ

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ πραγματοποίησαν χθες, Πέμπτη, δωρεάν rapid τεστ σε πολίτες, στον προαύλιο χώρο του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα.

Πραγματοποιήθηκαν 753 έλεγχοι, εκ των οποίων ανευρέθησαν 11 θετικά δείγματα, τα οποία αφορούν σε Έλληνες (7 άνδρες και 4 γυναίκες), με διάμεση ηλικία τα 35 έτη.

Από τα 453 εγχώρια κρούσματα κορονοϊού που ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΥ, τα 18 εντοπίζονται στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, ενώ άλλα 19 κρούσματα ανακοινώθηκαν την Τετάρτη.

Για ανεβασμένο επιδημιολογικό φορτίο σε αρκετούς νομούς της κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας αλλά και στα Ιωάννινα έκανε λόγο στο ΘΕΜΑ 104,6 ο καθηγητής Μικροβιολογίας Αθανάσιος Τσακρής τονίζοντας ότι «εάν υπάρξει ανταπόκριση από τους πολίτες και εφαρμόσουν μέτρα θα αποφύγουν οι περιοχές στην κατηγορία 3 ένα lockdown όπως αυτό στην Κοζάνη».

Σύμφωνα με τον ίδιο «η κούραση είναι κάτι το αναμενόμενο» αλλά «κάτι που συζητάται σε όλο τον κόσμο είναι να ληφθούν πιο αυστηρά μέτρα για τον κορονοϊό το Νοέμβριο ώστε να είμαστε πιο καλά στα τέλη Δεκεμβρίου και να έχουμε τη δυνατότητα για εκδηλώσεις όπως ρεβεγιόν».

Ερωτηθείς για την ανοσία της αγέλης ο κ. Τσακρής απάντησε ότι «είναι κάτι αρκετά σχετικό με την Covid-19. To πώς ανταποκρίνεται το ανοσοποιητικό σύστημα δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει ακόμα. Έχουμε περιστατικά επαναμόλυνσης που δείχνει το πόσο περίπλοκη είναι η επίπτωση στο ανοσοποιητικό σύστημα. Ο νέος κορονοϊός έχει δείξει επίσης ότι μεταλάσσεται».

Ο καθηγητής Μικροβιολογίας τόνισε, τέλος, την ανάγκη να υπάρχει «συστηματική και καλή καταγραφή των κρουσμάτων στην κοινότητα και επαναλαμβανόμενοι έλεγχοι σε κλειστές δομές όπως γηροκομεία ή δομές μεταναστών για να έχουμε υπό έλεγχο εστίες υπερμετάδοσης».