Θεσσαλονίκη

Ξήλωναν χαλκό από μετασχηματιστές - Ζημιά 70000 ευρώ στον ΔΕΔΔΗΕ

Στο "φως" συμμορά που είχε έκλεβε χαλκό από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ.

Εξιχνιάσθηκαν κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ σε Πέλλα και Θεσσαλονίκη. Από το Τμήμα Ασφάλειας Πέλλας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος πέντε ατόμων για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής και σύσταση συμμορίας. Η συνολική αξία των κλοπιμαίων και η ζημιά που προκάλεσαν στις εγκαταστάσεις ρεύματος, ανέρχονται στις 70.000 ευρώ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, τα προαναφερόμενα άτομα, ενώθηκαν σε συμμορία και διέπρατταν κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές ρεύματος. Το χρονικό διάστημα από 5 έως 20 Σεπτεμβρίου 2020, αφαίρεσαν ποσότητες χαλκού από 9 μετασχηματιστές ρεύματος σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Πέλλας, τις οποίες διέθεσαν έναντι χρηματικής αμοιβής σε επιχείρηση ημεδαπού σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Η δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.