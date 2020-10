Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Υποχρεωτική αργία η 26η Οκτωβρίου

Για ποιους Δήμους της Θεσσαλονίκης η Επέτειος της απελευθέρωσης ορίζεται ως υποχρεωτική αργία.

Υποχρεωτική αργία θα είναι η 26η Οκτωβρίου στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, όπως ανακοίνωσε ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κώστας Γιουτίκας. Συγκεκριμένα επιστημαίνεται ότι η 26η Οκτωβρίου 2020, επέτειος της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης, είναι υποχρεωτική αργία καθώς ισχύει η απόφαση της πρώην νομαρχίας Θεσσαλονίκης του 2005, η οποία δεν έχει ανακληθεί έως σήμερα.

Η αργία αυτή, συνεπώς, ισχύει για τους μισθωτούς όλων των επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών, οι οποίες θα παραμείνουν κλειστές και οι οποίες βρίσκονται εντός των ορίων των Δήμων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα η απόφαση αφορά τους δήμους Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Κορδελιού-Ευόσμου, Καλαμαριάς, Νεάπολης-Συκεών, Παύλου Μελά, Πυλαίας - Χορτιάτη και Θεσσαλονίκης.