Κορονοϊός: Σε καραντίνα ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Ο Νεκτάριος Φαρμάκης ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Τι έγραψε στα social media.

Σε απομόνωση στο σπίτι του βρίσκεται αυτοβούλως ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, μετά την επαφή του με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού, όπως ο ίδιος έκανε γνωστό με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικότερα στην ανάρτησή του ο Νεκτάριος Φαρμάκης αναφέρει τα εξής:

«Πληροφορούμενος για επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID 19 με το οποίο ήρθα σε επαφή, αποφάσισα να μπω αυτοβούλως σε καραντίνα, όπως προβλέπεται.

Η δουλειά θα συνεχιστεί από το σπίτι. Παράλληλα, στο γραφείο μου στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, ακολουθήθηκε πλήρως το υγειονομικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ με την εποπτεία της γενικής διεύθυνσης Υγείας και θα γίνουν άμεσα όλες οι απαραίτητες ενέργειες (απολυμάνσεις, κλπ).

Το μέγεθος της ευθύνης που έχουμε όλοι να ανακόψουμε την διασπορά της νόσου, προβαίνοντας σε κάθε αναγκαία ενέργεια προληπτικού χαρακτήρα, επιβάλλει όλα τα παραπάνω.»