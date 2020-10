Μεσσηνία

Μαθητής παρέδωσε πορτοφόλι γεμάτο λεφτά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παράδειγμα προς μίμηση έγινε 12χρονος! Βρήκε και παρέδωσε πορτοφόλι με 450 ευρώ.

Παράδειγμα προς μιμηση έγινε ένας ανήλικος από την Κυπαρισσία, ο οποίος βρήκε στον δρόμο ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα και έτρεξε να το παραδώσει μαζί με την μητέρα του!

Ο 12χρονος χάρη στην σωστή ανατροφή του δεν σκέφτηκε ούτε λεπτό όταν είδε ότι μέσα στο πορτοφόλι υπήρχαν 450 ευρώ να το κρατήσει και το πήγε στο αστυνομικό τμήμα Τριφυλίας. Από τα προσωπικά έγγραφα του κατόχου, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και του το επέστρεψαν με ακέραιο το περιεχόμενό του, δίνοντας συγχαρητήρια στο παιδί για την αξιοπρέπειά του.

Μόλις την περασμένη Παρασκευή, τέσσερις μαθητές του 1ου Δημοτικού σχολείου Παραμυθιάς στην Θεσπρωτία είχαν βρει ένα πορτοφόλι με περισσότερα από 700 ευρώ και διάφορα προσωπικά έγγραφα στην παιδική χαρά του περιφερειακού Αγίου Δονάτου και έτρεξαν να το παραδώσουν. Όπως φαίνεται, τα μικρά παιδιά διαθέτουν σωστές βάσεις από τις οικογένειές τους, πράγμα ενθαρρυντικό για την ελληνική κοινωνία.