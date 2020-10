Έβρος

Φράκτης στον Έβρο: τα χαρακτηριστικά του (εικόνες)

Η δημιουργία του νέου τεχνητού εμποδίου (φράχτη) στον Έβρο θα συμβάλλει στην προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας στέλνοντας παράλληλα ένα σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι η Ελλάδα προστατεύει με επάρκεια τα εξωτερικά ευρωπαϊκά σύνορα.

Το έργο συνεπάγεται πολλαπλά οφέλη καθώς πέραν του βασικού αμυντικού-αποτρεπτικού του χαρακτήρα, θα λειτουργήσει και ως ένα σύγχρονο αντιπλημμυρικό έργο με γνώμονα αφενός την ιδιαίτερη γεωμορφολογία του Έβρου και αφετέρου το σεβασμό στην τοπική αγροτική παραγωγή.

Ο νέος φράχτης θα αποτελείται από ισχυρό μεταλλικό κιγκλίδωμα από χάλυβα ύψους 5 μέτρων, και μαζί κατασκευάζονται χωματουργικά έργα συντήρησης, αναβάθμισης και κατασκευής νέων οδών επιτήρησης και συντήρησης των τεχνητών εμποδίων κατά μήκος του ποταμού. Παράλληλα, θα ενισχυθεί ο υφιστάμενος φράχτης με την προσθήκη προς την πλευρά της Ελλάδας συνεχούς ισχυρού μεταλλικού κιγκλιδώματος, επίσης από χάλυβα, συνολικού ύψους 4,3 μέτρων.

Συνδυαστικά, θα κατασκευαστούν οκτώ νέα Υπερυψωμένα Αντιβαλλιστικά Παρατηρητήρια κατά μήκος των τεχνητών εμποδίων, για χρήση από τον Ελληνικό Στρατό και θα πραγματοποιηθούν εργασίες βελτίωσης σε 57 υφιστάμενες υποδομές (φυλάκια/παρατηρητήρια), οι οποίες περιλαμβάνουν οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες επισκευών και αναβαθμίσεων.

Η παρουσίαση στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο, έγινε από Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρη Οικονόμου και στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Σύμβουλος επίβλεψης έργου, Γεώργιος Ντουνιάς.