Μεσσήνη: Μεγάλη σιωπηλή διαμαρτυρία πολιτών κατά της παραβατικότητας των Ρομά (εικόνες)

Χιλιάδες πολίτες έδωσαν το «παρών» σε μια ειρηνική διαμαρτυρία, κάνοντας λόγο για «ασυδοσία και παραβατικότητα που συνεχίζεται ανεξέλεγκτη».

Δέκα ημέρες περίπου μετά τα τραγικά γεγονότα της Πιπερίτσας χιλιάδες πολιτών της Μεσσήνης συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της πόλης διαμαρτυρόμενοι για την ασυδοσία και την παραβατικότητα που συνεχίζεται ανεξέλεγκτη τα τελευταία χρόνια, κυρίως από ομάδες Ρομά, τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά του Δήμου, σύμφωνα με το tharrosnews.gr.

Στην ειρηνική αυτή διαμαρτυρία παραβρέθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μίλτος Χρυσομάλλης, ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, ο τέως δήμαρχος Γιώργος Τσώνης, ο πρώην δήμαρχος Χρήστος Χριστόπουλος, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Νίκος Κοτταρίδης, σύσσωμο σχεδόν το δημοτικό συμβούλιο Μεσσήνη, ο πρόεδρος της Τ.Κ. Πιπερίτσας Δημήτρης Δημητρούλιας καθώς και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Μεσσήνης Γιώργος Πετρόπουλος και εκπρόσωποι φορέων της Μεσσήνης.

Στις δηλώσεις του ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος τόνισε ότι η παρουσία χιλιάδων συνδημοτών του σ’ αυτή την ειρηνική διαμαρτυρία του δίνει τη δύναμη που χρειάζεται για να συνεχίσει τον αγώνα που ξεκίνησε από την πρώτη μέρα που ανέλαβε το Δήμο για πάταξη της παραβατικότητας.

Ο βουλευτής Μίλτος Χρυσομάλλης, αναφέρθηκε στην άμεση ενίσχυση της αστυνομικής διεύθυνσης Μεσσηνίας τους επόμενους μήνες καθώς και στην άμεση ανάγκη του Ποινικού κώδικα.

Ο τέως δήμαρχος Γιώργος Τσώνης ζήτησε ψυχραιμία απ’ όλους και παράλληλα υπενθύμισε όλες τις ενέργειες που είχαν γίνει επί ημερών του.

Ο πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου Γιώργος Πετρόπουλος, μετέφερε την τραγική κατάσταση που βιώνουν τόσο οι πολίτες όσο και ο επαγγελματικός κόσμος της Μεσσήνης απ’ την ανεξέλεγκτη παραβατικότητα ζητώντας απ’ την πολιτεία άμεσα μέτρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί πολίτες που έδωσαν το παρών δεν μπορούσαν να κρύψουν την οργή τους απ’ όσα έχουν συμβεί στη Μεσσήνη τις τελευταίες ημέρες.

Η συμβολική συγκέντρωση διαμαρτυρίας έγινε παρουσία ισχυρών δυνάμεων της αστυνομίας για κάθε ενδεχόμενο χωρίς ωστόσο να σημειωθεί το παραμικρό.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι στο χθεσινοβραδινό δημοτικό συμβούλιο Μεσσήνης ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος έκανε γνωστό ότι την προσεχή Τετάρτη έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Τσιάρα γι’ αυτό το ζήτημα ενώ ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Νίκος Κοτταρίδης, σημείωσε ότι «προσυπογράφουν» την επιστολή του εμπορικού Συλλόγου και των φορέων της Μεσσήνης προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Πηγή: tharrosnews