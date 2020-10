Θεσσαλονίκη

Φωτιά στη Μικροκώμη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στην περιοχή για την κατάσβεσή της.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή Μικροκώμη του Δήμου Βόλβης Θεσσαλονίκης.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής, με 34 πυροσβέστες, 10 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος και δύο αεροσκάφη.

Φωτογραφία: Ράδιο Θεσσαλονίκη