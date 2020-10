Σέρρες

Δίωξη για το παράνομο γηροκομείο στις Σέρρες

Στον ανακριτή θα απολογηθεί ο 49χρονος που συνελήφθη την Παρασκευή.

Στον ανακριτή Σερρών παραπέμφθηκε για να απολογηθεί ο 49χρονος ημεδαπός, ο οποίος συνελήφθη χθες από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ηράκλειας, καθώς φέρεται να διατηρούσε παράνομο ξενώνα φιλοξενίας ηλικιωμένων και ατόμων με κινητικά προβλήματα.

Νωρίτερα σήμερα, ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Σερρών, ο οποίος άσκησε δίωξη εναντίον του και τον παρέπεμψε στον ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο ξενώνας λειτουργούσε από την 31η Αυγούστου 2020, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια Αρχή και χωρίς να τηρούνται οι νόμιμες διατυπώσεις και συνθήκες ασφαλούς διαβίωσης των ατόμων που διέμεναν σε αυτόν.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στους χώρους του ξενώνα, διαπιστώθηκε ότι διέμεναν, έναντι χρηματικής αμοιβής, 10 άτομα. Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 339 ναρκωτικά δισκία, για τα οποία δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες ιατρικές συνταγές. Επιπλέον, δεν τηρούνταν τα μέτρα για την αποφυγή και τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.

Με μέριμνα των αρμόδιων κοινωνικών υπηρεσιών, οι ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών για την περίθαλψή τους και αναζητούνται οι συγγενείς τους, προκειμένου να ενημερωθούν. Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της έκθεσης, της παραβίασης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών και της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στον Λιθότοπο του Δήμου Ηράκλειας Σερρών, όταν το πρωί της Παρασκευής εντοπίστηκε ηλικιωμένη να περιπλανιέται στους δρόμους του χωριού. Αμέσως ενημερώθηκε η τοπική αστυνομική Αρχή, που έφτασε στο οίκημα όπου φέρεται να διαβιούσε η γυναίκα. Στο ίδιο σημείο εντοπίστηκαν άλλα εννέα υπέργηρα άτομα (οκτώ άνδρες και μία γυναίκα), ενώ αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες της περιοχής και η Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών.

Φωτογραφίες: Δίκτυο TV