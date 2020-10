Αχαΐα

Θαμώνες καφενείου επιτέθηκαν σε αστυνομικούς (εικόνες)

Επιτέθηκαν σε αστυνομικούς που προσπάθησαν να διαλύσουν συνωστισμό σε καφενείο!

Σοβαρά επεισόδια είχαμε στην Πάτρα, στην οδό Αγίας Τριάδας, όταν αστυνομικοί εμφανίστηκαν σε καφενείο, μετά από καταγγελίες για ηχορύπανση, αλλά και παραβίαση των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό.

Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο καφενείο, διαπίστωσαν μεγάλο συνωστισμό και μόλις ενημέρωσαν ότι υπήρχαν παραβάσεις, δέχθηκαν φραστική επίθεση με σκληρές εκφράσεις από τους θαμώνες.

Στο σημείο έφτασαν και ενισχύσεις από ομάδα της ΟΠΚΕ που επέβαλλαν την τάξη, ενώ από την ΕΛΑΣ υποβλήθηκαν μηνύσεις κατά αγνώστων.

Τελικά η Αστυνομία έκλεισε το κατάστημα για ένα μήνα και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου ο ιδιοκτήτης.

Πηγή: tempo24.news