Μαγνησία

Σεισμός στη Σκιάθο

Το μικρό εστιακό βάθος του σεισμού τον έκανε ιδιαίτερα αισθητό στους κατοίκους του νησιού.

Ασθενής σεισμική δόνηση 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στο θαλάσσιο χώρο της Σκιάθου, σε απόσταση 130 χλμ. βόρεια της Αθήνας, στις 11:07 σήμερα.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 4 χλμ. νοτίως της Σκιάθου (γεωγραφικό πλάτος: 39.1283 Βόρεια και γεωγραφικό μήκος: 23.4828 Ανατολικά), ενώ το βάθος υπολογίζεται μόλις στα 14 χλμ. γι αυτό και έγινε ιδιαίτερα αισθητή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το μέγεθος του σεισμού ήταν 4,4 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, στις 8.35 το πρωί σημειώθηκε και άλλος σεισμός, 5 χλμ νοτίως της Σκιάθου, με μέγεθος 3,3 Ρίχτερ.