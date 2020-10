Πέλλα

Πιάστηκαν… στα πράσα να κάνουν ανασκαφές μέσα σε αρχαιολογικό χώρο

«Λαβράκια» έβγαλε η έρευνα των αρχών στο σπίτι ενός εκ των συλληφθέντων.

Πέντε άτομα συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω για υπόθεση αρχαιοκαπηλείας, από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών για παράνομη ανασκαφή σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο ορεινής περιοχής του νομού Πέλλας. Πρόκειται για άντρες ηλικίας από 43 έως 50 ετών, οι οποίο συνελήφθησαν κατά τη διάνοιξη τρύπας, βάθους περίπου οκτώ μέτρων, στον αρχαιολογικό χώρο.

Από τον χώρο της παράνομης ανασκαφής κατασχέθηκαν φακοί, γάντια, μπαταρίες, σακίδια, μάσκες προσώπου μιας χρήσης και εργαλεία που χρησιμοποιούσαν για την παράνομη ανασκαφή.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι 46χρονου εκ των δραστών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 28 αρχαία χάλκινα νομίσματα ρωμαϊκής και μέσης βυζαντινής περιόδου, δαχτυλίδι, χάλκινη αμφικονική χάντρα, όλα αντικείμενα που εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, σύμφωνα με γνωμάτευση αρμόδιας αρχαιολόγου.

Επιπρόσθετα, σε χώρους του ίδιου σπιτιού βρέθηκαν και 19 ναρκωτικά δισκία, για τα οποία ο 46χρονος δεν είχε ιατρική συνταγή.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς και θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.