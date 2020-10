Κοζάνη

Μητροπολίτης Κοζάνης: Ελάτε να κοινωνήσετε με την ίδια λαβίδα (βίντεο)

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το κάλεσμα που απηύθυνε στους πιστούς, την ώρα που η περιοχή βρίσκεται σε lockdown λόγω κορονοϊού.

Παρά το γεγονός ότι η Κοζάνη έχει τεθεί σε επίπεδο συναγερμού 4 (αυξημένου κινδύνου), μετά την “έκρηξη” στον αριθμό των κρουσμάτων κορονοϊού, ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Παύλος κάλεσε τους πιστούς να κοινωνήσουν από την ίδια λαβίδα, τονίζοντας πως όσοι αμφισβητούν το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου, βλασφημούν και δεν πρόκειται να δουν Βασιλεία Θεού.

Παράλληλα, ο Μητροπολίτης Κοζάνης υποστήριξε πως… όσους περισσότερους πιστούς έχει μία χώρα, τόσο λιγότερους θανάτους έχει από την πανδημία.

Δείτε όσα είπε ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Παύλος μετά την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής:

