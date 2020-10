Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός: Θετικοί ανήλικοι αθλητές δημοτικού γυμναστηρίου

Τα 14 επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού, που διασκορπίζονται σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι αθλητές συλλόγων ποδοσφαίρου, ΤΑΕ KWO DO και Judo.

Αθλητές συλλόγων διαφόρων αθλημάτων που προπονούνται σε δημοτικό γυμναστήριο είναι οι 14 μαθητές σχολείων του δήμου Νεάπολης-Συκεών που βρέθηκαν τις τελευταίες δύο μέρες θετικοί στον κορονοϊό.

Το γεγονός αυτό, αλλά και τα υπόλοιπα κρούσματα που εντοπίστηκαν σε υπηρεσίες του ίδιου δήμου, έχουν θέσει τη διοίκηση του δήμου επί ποδός, ενώ ο δήμαρχος, Σίμος Δανιηλίδης, απηύθυνε σήμερα έκκληση για αυστηρή τήρηση των μέτρων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μαθητές που αποτελούν τα τελευταία επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού, που διασκορπίζονται σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι αθλητές συλλόγων ποδοσφαίρου, ΤΑΕ KWO DO και Judo, οι οποίοι προπονούνται σε δημοτικό χώρο-Γυμναστήριο που τους παραχώρησε ο δήμος.

Συγκεκριμένα, αφορούν σε τμήματα του 2ου Γυμνασίου Νεάπολης, του 1ου ΓΕΛ Συκεών, του 1ου Γυμνασίου Συκεών και του 10ου Δημ. Σχολείου Νεάπολης, τα οποία τμήματα έχουν κλείσει άμεσα ενώ στα σχολικά συγκροτήματα έχει γίνει γενική απολύμανση σε όλους τους χώρους των σχολικών συγκροτημάτων, όπως επίσης και στο Γυμναστήριο της Νεάπολης.

Η εμφάνιση των κρουσμάτων σήμανε αμέσως συναγερμό, με τον δήμαρχο Σίμο Δανιηλίδη να δίνει εντολές για άμεση και ευρείας κλίμακας κινητοποίηση, με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Τάσο Τσακιρίδη να συντονίζει τις απαιτούμενες δράσεις παρακολουθώντας από κοντά τις εξελίξεις.

Σε πολύωρη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας με τη συμμετοχή και του αντιδημάρχου Οικονομικών Δημήτρη Ζιγκερίδη, αποφασίστηκε η άμεση επαναληπτική απολύμανση των κτιριακών συγκροτημάτων, του Γυμναστηρίου, αλλά και του κτιρίου του δημαρχείου στις Συκιές, ενώ ταυτόχρονα, διευρύνεται η διενέργεια των προληπτικών τεστ διάγνωσης.

Πηγή; GRTimes