Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός - Σίνδος: βρέθηκαν θετικοί μαθητές σε τρία σχολεία

Μία τάξη δημοτικού σχολείου και δύο τμήματα σε Γυμνάσιο και Λύκειο θα παραμείνουν κλειστά, όπως ορίζει το Πρωτόκολλο, ενώ οι μαθητές θα τεθούν σε απομόνωση.

Απολυμάνσεις σε σχολικά συγκροτήματα και στο κλειστό δημοτικό γυμναστήριο της Σίνδου έγιναν μετά τον εντοπισμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης μαθητών από τον κορονοϊό.

Πρόκειται για τρεις μαθητές, ασυμπτωματικούς φορείς του SARS-CoV-2, οι οποίοι φοιτούν αντίστοιχα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο, στο Γυμνάσιο και στο ΓΕΛ Σίνδου. Μία τάξη του δημοτικού σχολείου και δύο τμήματα στο Γυμνάσιο και το Λύκειο αντίστοιχα θα παραμείνουν κλειστά, όπως ορίζει το υποχρεωτικό Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, ενώ οι μαθητές θα τεθούν σε υποχρεωτική απομόνωση.

Η διοίκηση του Δήμου Δέλτα ανέλαβε πρωτοβουλία και σε λίγες ώρες έγινε σχολαστική απολύμανση σε όλες οι αίθουσες και τους κοινόχρηστους χώρους των σχολικών μονάδων καθώς και στο δημοτικό κλειστό Γυμναστήριο της Σίνδου.

Ο δήμαρχος Δέλτα Γιάννης Ιωαννίδης υπογράμμισε την ανάγκη να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας τηρώντας αυστηρά τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό. «Η πανδημία βρίσκεται πολύ κοντά μας κι εξαρτάται και από εμάς αν θα της ανοίξουμε την πόρτα, η εξάπλωση της σχετίζεται και με την ατομική μας ευθύνη», είπε.

Ο κ. Ιωαννίδης απηύθυνε έκκληση σε όλους τους δημότες να τηρούν τα μέτρα ατομικής υγιεινής, διαβεβαιώνοντας ότι η διοίκηση του Δήμου και ο ίδιος είναι σε εγρήγορση για να παρέμβουν φροντίζοντας να γίνεται απολύμανση σε σχολεία και δημοτικά κτίρια αν κριθεί αναγκαίο.