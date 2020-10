Φθιώτιδα

Κορονοϊός: σε συναγερμό η Φθιώτιδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγωνία επικρατεί για τα αποτελέσματα των εξετάσεων σε εργαζόμενους εργοστασίου, όπου ένας άνδρας βρέθηκε θετικός. Πάνω από 200 άτομα σε καραντίνα. Πόσα είναι τα κρούσματα.

Συναγερμός έχει σημάνει στη Φθιώτιδα για τα αυξημένα κρούσματα κορονοϊού. Στο σύνολο τα ενεργά κρούσματα είναι 22, αλλά περισσότερα από 200 άτομα βρίσκονται σε καραντίνα.

Αγωνία επικρατεί για τα αποτελέσματα των εξετάσεων σε εργαζόμενους εργοστασίου, όπου ένας άνδρας βρέθηκε θετικός στον ιό. Τα rapid test σε όσους είχαν επαφή με το κρούσμα βγήκαν αρνητικά, ωστόσο πραγματοποιήθηκαν 70 μοριακά τεστ, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται σήμερα.

Η Διεύθυνση του εργοστασίου αντέδρασε άμεσα, κάνοντας απολύμανση στο τμήμα που εργάζεται ο ασθενής και προληπτικά έκανε τεστ σε παραπάνω εργαζόμενους, από όσους προέβλεπε το πρωτόκολλο.

Την Κυριακή ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ακόμη ένα κρούσμα στη Φθιώτιδα, που με τα έξι του Σαββάτου φθάνουν τον αριθμό εφτά μόνο τις τελευταίες ώρες.

Στο σύνολο της η Περιφερειακή Ενότητα παρουσιαζόταν το Σάββατο με 86 κρούσματα από την αρχή της πανδημίας, αρκετά μακριά από περιοχές όπως η Κοζάνη ή η Πέλλα που ξεπέρασαν τα 550 έχοντας και μικρότερο πληθυσμό.

Πηγή: lamiareport.gr