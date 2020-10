Δωδεκανήσα

Νέες μηνύσεις - σοκ για τον γυναικολόγο στην Ρόδο

Τι καταγγέλλουν οι γυναίκες για την ασέλγεια σε βάρος τους. Μεταξύ των καταγγελλουσών είναι μια 18χρονη έγκυος σε δίδυμα, στον 8ο μήνα της κύησης.

(εικόνα αρχείου)

Τις 17 έφτασαν σήμερα οι μηνύσεις εις βάρος γυναικολόγου – μαιευτήρα ιατρού νοσηλευτικού ιδρύματος της Ρόδου για τα αδικήματα του βιασμού, της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, της κατάχρησης ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη και εξύβρισης μετά την άσκηση ακόμη τεσσάρων ενώπιον της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου από τρείς ημεδαπές και μια αλλοδαπή, κατοίκους της Ρόδου.

Η υπόθεση, που απεκάλυψε η «δημοκρατική», έχει προσλάβει ασύλληπτες διατάσεις ενώ τα όσα περιγράφονται στις νέες μηνύσεις που υποβλήθηκαν από την δικηγόρο κ. Ευαγγελία Αρνιθενού, που εκπροσωπεί τις μηνύτριες με τον συνάδελφο της κ. Στέλιο Αλεξανδρή, προκαλούν σοκ και αποτροπιασμό.

H πρώτη μήνυση υποβλήθηκε από μια 18χρονη κάτοικο της Ρόδου που διατείνεται ότι επισκέφθηκε τον μηνυόμενο ιατρό την 13η Ιουνίου 2020 και ότι ήταν η πρώτη φορά που εξετάστηκε από γυναικολόγο. Ισχυρίζεται ότι την προσέγγισε με όμορφο και ταυτόχρονα περίεργο τρόπο, και ότι την εξέταζε με υπέρηχο όταν ξαφνικά χτύπησε το τηλέφωνο του, το σήκωσε και συνέχιζε να την εξετάζει. Οταν έκλεισε το κινητό του τηλέφωνο, όπως διατείνεται, έβαλε το χέρι του στον γοφό του και τον πίεζε με δύναμη (σαν να την χούφτωνε) με αποτέλεσμα να νιώσει άβολα, αμήχανα και φοβισμένη.

Στο τέλος του υπέρηχου της είπε πως έχει πολυκυστικές ωοθήκες και την εξέτασε σε έτερο δωμάτιο εξέτασης όπου έβαλε δύο δάχτυλα του χεριού του στον κόλπο της αρχικά με γάντια και μετά χωρίς γάντια.

Η μηνύτρια λέει ότι δεν μπορούσε να αντιληφθεί τη σκοπιμότητα αυτής της περαιτέρω εξέτασης με τα δύο δάχτυλά του χωρίς γάντι μέσα στον κόλπο της και όσο περνούσε η ώρα έκανε γρηγορότερες κινήσεις βάζοντας τα δάχτυλα του χωρίς γάντια όλο και πιο μέσα, μετά τα έβαζε και τα έβγαζε με γρήγορες κινήσεις και ξαφνικά αιφνιδιάστηκε και έπαθε σοκ όταν αντιλήφθηκε ότι άρχισε να θωπεύει αισθησιακά την κλειτορίδα της, κάτι που την ενόχλησε πολύ και αναγκάστηκε να πει ότι πονάει, να τον σπρώξει και να σταματήσει.

Τότε, όπως υποστηρίζει, της είπε να σηκωθεί και να βάλει τα εσώρουχά της τα οποία τα έπιασε και της έδωσε εκείνος και την πήρε αγκαλιά, της είπε «ήσουν τέλεια» δίνοντας της φιλί στο μάγουλο και μετά στο λαιμό δημιουργώντας της μεγάλη αμηχανία, ταραχή και εκνευρισμό. Η γυναίκα τονίζει ότι η εξέταση γινόταν με τέτοιο τρόπο που παρέπεμπε σε ερωτική πράξη και όχι σε ιατρική εξέταση.

Η δεύτερη μήνυση υποβλήθηκε από μια 41χρονη που είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον μηνυόμενο τον Φεβρουάριο 2017. Στην πρώτη της εξέταση και ενω βρισκόταν ξαπλωμένη, όπως περιγράφει, ο γιατρός ξεκίνησε την εξέταση αγγίζοντας την σε πολύ ευαίσθητα σημεία που κανένας άλλος γυναικολόγος στο παρελθόν δεν είχε επαφη και που δεν είχαν σχέση με την εξέταση (κλειτορίδα) και την ίδια ώρα την ρωτούσε σχετικά με την προσώπική και σεξουαλική της ζωή πράγμα το οποίο θεώρησε οτι θα είχε ίσως σχέση με το γυναικολογικό της πρόβλημα.

Διαμαρτυρόμενη για τον τρόπο της εξέτασης της έλαβε, όπως λέει, την απάντηση από τον ιατρό ότι προσπαθεί να την χαλαρώσει. «Προσπάθούσα σε κατάσταση σοκ με κάθε λεκτικό τρόπο να σταματήσω την «εξέταση» πράγμα που κατάφερα μετά από αρκετά λεπτά και έχοντας στο μυαλό μου οτι κάτι δεν πάει καλά» αναφέρει και προσθέτει ότι της ζήτησε να μεταβεί σε παρακείμενο χώρο που ήταν το μηχάνημα του υπερήχου και όταν κατέβηκε από το εξεταστήριο της «επιτέθηκε τραβώντας με απο πίσω την ώρα που είχα γυρισμένη την πλάτη του σε αυτόν. Με εφερε σε επαφή σφικτά με το σώμα του και εκεί ένιωσα ότι το ανδρικό γεννητικό του όργανο ήταν σε στύση. Προσπαθούσα να τον κάνω να με αφήσει με λεκτικό τρόπο, δεν ξέρω τι μου είχε συμβεί από το σοκ δεν είχα δύναμη στο σώμα μου να αντιδράσω. Είχα αρχίσει να φοβάμαι, να είμαι μουδιασμένη, να μην μπορώ να κουνηθώ, να μη μπορώ να αντιδράσω, δεν μπορώ να περιγράψω τον φόβο και την παγωμάρα στο σώμα και στο μυαλό μου εκείνη την ώρα, ήμουν σε κατάσταση σοκ και προσπαθούσα να σκεφθώ πως θα αντιδράσω. Σκεφτόμουν συνέχεια οτι ο γιατρός είναι σωματώδης και αν νευρίαζε δεν μπορούσα να υπολογίσω τη έκβαση της κατάστασης. Με κράτησε από πίσω για χρόνο που δεν μπορούσα να προσδιορίσω λόγω της ταραχής μου(λογικά αρκετά δευτερόλεπτα). Προσπαθούσα να δω γύρω μου αντικείμενα τα οποία θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω εάν προσπαθούσε να κάνει το οτιδήποτε. Ένιωθα από το σοκ σαν μουδιασμένη. Κατάφερα να τον κάνω να με αφήσει και του εξηγούσα λεκτικά οτι δεν μπορεί ολα αυτά δεν βοηθανε στην εξέταση και ότι ο λόγος που είχα παει ήταν σοβαρός. Μου ζήτησε συγγνώμη και μου είπε να περάσω στον υπερηχο» αναφέρει η μηνύτρια λέγοντας ότι η εξέταση συνεχίστηκε στο χώρο του υπερήχου όπου ο γιατρός συνέχισε την απαράδεκτη, αντιεπαγγελματική και ανήθικη συμπεριφορά του.

Περιγράφει πως κατάλαβε ότι εκεί είχε αρχίσει να αυτοικανοποιείται παράλληλα με την «εξέταση», αφού είχε βάλει το χέρι του μέσα από την ιατρική του φόρμα και είχε αρχίσει να αυνανίζεται.

Η τρίτη μήνυση υποβλήθηκε από μια υπήκοο Μεγάλης Βρετανίας, που διαμένει στην Ρόδο. Οπως εκθέτει την 3η Ιουνίου του έτους 2020 είχε κλείσει ραντεβού στο νοσηλευτικό ίδρυμα με τον μηνυόμενο γυναικολόγο για να κάνει ένα γυναικολογικό τσεκ απ. Όταν ήρθε η σειρά της μπήκε στο εξεταστήριο και αρχικά της είπε να βγάλει το εσώρουχό της και της υπέδειξε να την εξετάσει στο πίσω κρεβάτι- ειδική καρέκλα. Τότε άρχισε να της κάνει κολπική ψηλάφηση, χωρίς γάντια στην ευαίσθητή της περιοχή, έκανε, όπως υποστηρίζει, περίεργες κινήσεις ενώ στη συνέχεια , άρχισε να θωπεύει έντονα και την κλειτορίδα της.

Στη συνέχεια, της είπε ότι χρειάζεται να την εξετάσει και από πίσω ενώ δεν είχε ενοχλήσεις και άρχισε να χαιδεύει χωρίς γάντια την περιοχή του πρωκτού της… Αφού περιγράφει πως είχε περιέλθει σε κατάσταση σοκ τονίζει ότι ο ιατρός έβαλε τα χέρια του με δύναμη στους γλουτούς της ψηλά , τους πίεσε δυνατά (σαν να την χούφτωνε) και έσπρωξε την λεκάνη της δυνατά και την κόλλησε πάνω στο σώμα του και την κράτησε αρκετή ώρα εκεί. Ενιωσε τότε ότι το γεννητικό του όργανο ήταν σε πλήρη στύση ενώ προσπάθησε να την φιλήσει.

Η γυναίκα διατείνεται ότι βρήκε από το ιντερνετ την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και απέστειλε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την grman@rhodeshospital.gr σχετικό ενημερωτικό σημείωμα της τονίζοντας ότι δεν ξέρει αν εν τέλει διαβάσθηκε από κάποιον από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου καθώς δεν έλαβε απάντηση ποτέ.

Η τέταρτη μήνυση υποβλήθηκε από μια 37χρονη η οποία σε προχωρημένη εγκυμοσύνη πέντε μηνών επειδή δεν είχε την οικονομική άνεση να γεννήσει σε ιδιωτική κλινική, αποφάσισε να γεννήσει στο νοσηλευτικό ίδρυμα τα δίδυμα που κυοφορούσε. Όταν ήταν οκτώ μηνών, γύρω στις 15 Μαΐου του έτους 2020 τον κάλεσε στο τηλέφωνό του και του είπε ότι θέλει να με εξετάσει γιατί είχε πόνους χαμηλά. Την συνόδεψε ο αδελφός της καθόσον λόγω της προχωρημένης δίδυμης κύησης ήταν πολύ βαριά και δεν μπορούσε εύκολα να περπατήσει αλλά δεν μπήκε μέσα στο εξεταστήριο λόγω του κορωνοϊού.

Αφού την εξέτασε της είπε ότι τα μωρά της είναι καλά και ότι είναι έτοιμα να γεννηθούν με καισαρική και να προγραμματίσουν την επόμενη εβδομάδα. Η γυναίκα συγκινήθηκε που έφθασε η στιγμή επιτέλους που θα δει τα μωρά της και βούρκωσε… Την ρώτησε όπως περιγράφει «γιατί κλαις» και του απάντησε «Γιατρέ μου έχω συγκινηθεί» και τότε συνέβη το εξής παράδοξο και ανεξήγητο…

«Αρχίζει να μου φιλάει την κοιλιά και συγκεκριμένα με φιλούσε στη μέση της κοιλιάς μου και μου ψιθύριζε ταυτόχρονα «να εδώ είναι το ένα κεφαλάκι του μωρού σου» και ξαφνικά κατεβαίνει πιο χαμηλά στην κοιλιά μου, κοντά στα γεννητικά μου όργανα και άρχισε να με φιλάει αισθησιακά και να μου λέει « Να και εδώ είναι το κεφαλάκι του άλλου μωρού σου»…» υποστηρίζει η γυναίκα προσθέτοντας τα εξής:

«Εκείνη τη στιγμή παθαίνω ΣΟΚ δεν ξέρω τι να πω , έμεινα άφωνη…Είχα παγώσει.. Στη συνέχεια μου λέει «Έλα να σε βοηθήσω να σηκωθείς για να πάμε στην καρέκλα δίπλα να δω τον τράχηλό σου» και μου έδωσε το χέρι. Στη συνέχεια μου λέει «ΓΔΥΣΟΥ». Μέχρι να βγάλω τα ρούχα μου επειδή έκανα αρκετή ώρα λόγω του ότι δεν μπορούσα από το βάρος να κουνηθώ εύκολα μου άνοιξε συζήτηση σχετικά με την ερωτική μου ζωή. Συγκεκριμένα μου λέει « Κάνεις σεξ με τον άντρα σου;;;» Του απαντάω « όχι βέβαια δεν έχω τώρα αυτό στο μυαλό μου». Και μου απαντάει αυτολεξεί «Μα γιατί στους άντρες όταν είναι έγκυος η γυναίκα τους αρέσει πιο πολύ το μ… γιατί είναι πρησμένο». Παθαίνω το δεύτερο σοκ έλεγα ότι κάποιος μου κάνει πλάκα εδώ πέρα δεν ακούν καλά τα αυτιά μου…Τρομοκρατήθηκα πολύ, άρχισα να έχω ταχυκαρδίες και το μόνο που παρακαλούσα μέσα μου ήταν να τελειώσει η εξέτασή μου να φύγω. Ένιωθα ότι χρειαζόμουν αέρα-οξυγόνο εκείνη την στιγμή. Με βάζει λοιπόν, αφού είχα βγάλει τα ρούχα μου στην καρέκλα του τοκετού, βάζει ένα γάντι και αρχίζει να μου βάζει τα δάχτυλά του με περίεργο τρόπο. Ο τρόπος ήταν τέτοιος ο οποίος δεν παρέπεμπε σε ιατρική ψηλάφηση –εξέταση αλλά σε ερωτική πράξη. Ξαφνικά παθαίνω το τρίτο σοκ!!! Ο μηνυόμενος βάζει το ένα χέρι του μέσα στην ιατρική του φόρμα, μέσα στο γεννητικό του όργανο και τότε βάζει το άλλο του χέρι με πιο πολύ δύναμη μέσα στον κόλπο μου και την ώρα που εισχωρούσε το χέρι του ακούω να βγάζει ένα άκρως αισθησιακό βογγητό!!!» ισχυρίζεται.

Πηγή: dimokratiki.gr