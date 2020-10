Σέρρες

Ελεύθερος υπό όρους ο κατηγορούμενος για παράνομο γηροκομείο στις Σέρρες

Οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στον 49χρονο. Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση αφέθηκε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, ο 49χρονος που κατηγορείται ότι διατηρούσε παράνομο ξενώνα στον Λιθότοπο Σερρών όπου φιλοξενούσε, έναντι αμοιβής, ηλικιωμένους και άτομα με κινητικά προβλήματα. Πρόκειται για δέκα άτομα που μεταφέρθηκαν και διαβιούσαν από τον περασμένο Αύγουστο σε οίκημα το οποίο είχε μισθώσει ο ίδιος, όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες «σφράγισαν» ξενώνα στη Θεσσαλονίκη, όπου διέμεναν μέχρι τότε.

Ο κατηγορούμενος στην απολογία του αρνήθηκε τις πράξεις που του αποδίδονται, επισημαίνοντας ότι ήδη έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες αδειοδότησης του συγκεκριμένου ξενώνα. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τηρούσε όλα τα μέτρα για την ασφαλή διαβίωσή τους και ανέφερε ότι οι συγγενείς τους γνώριζαν για την μεταφορά στην περιοχή όπως επίσης για την φαρμακευτική περίθαλψη που ακολουθούσαν.

Η ανακρίτρια Σερρών, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα, αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της αυτοπρόσωπης εμφάνισης μία φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα και της καταβολής εγγυοδοσίας ύψους 5.000 ευρώ.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την περασμένη Παρασκευή όταν εντοπίστηκε ηλικιωμένη να περιπλανιέται στους δρόμους του χωριού Λιθότοπος, το οποίο βρίσκεται στο δήμο Ηράκλειας Σερρών. Αστυνομικοί έφτασαν στο οίκημα όπου διέμενε η γυναίκα, ενώ στο ίδιο σημείο εντοπίστηκαν άλλα εννέα άτομα, είτε ηλικιωμένα είτε με κινητικά προβλήματα. Με μέριμνα των αρμόδιων κοινωνικών υπηρεσιών της περιοχής διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών για την περίθαλψή τους και ταυτόχρονα ξεκίνησε η αναζήτηση των συγγενών τους για να ενημερωθούν.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., από την αστυνομική προανάκριση προέκυψε ότι ο ξενώνας λειτουργούσε από την 31η Αυγούστου, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια Αρχή και χωρίς να τηρούνται οι νόμιμες διατυπώσεις και συνθήκες ασφαλούς διαβίωσης. Κατά την επιτόπια έρευνα κατασχέθηκαν 339 ναρκωτικά δισκία, για τα οποία δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες ιατρικές συνταγές. Σε βάρος του 39χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση σε κίνδυνο, παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθενειών και της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Στο μεταξύ, από τους δέκα περιθαλπόμενους που διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Σερρών, οι δύο μεταφέρθηκαν ήδη σε άλλες δομές ενώ, όπως επισήμανε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος, αναζητείται λύση και για τους υπολοίπους. «Υπήρξε επικοινωνία με τους συγγενείς τους. Από την ενημέρωση που είχαμε, προκύπτει ότι οι περισσότεροι συγγενείς έχουν ανταποκριθεί. Τώρα θα δούμε αύριο και μεθαύριο και ανάλογα θα πράξουμε. Δεν μπορούν να μείνουν στο νοσοκομείο αυτοί οι άνθρωποι. Ίσως τους πάμε σε κάποιο γηροκομείο προσωρινά, μέχρι να έρθουν οι συγγενείς» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση της υγείας τους, γνωστοποίησε ότι δεν βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, τονίζοντας πως «το θετικό είναι ότι δεν υπάρχει θέμα με την πανδημία». Σχολίασε δε ότι η κατάστασή τους δεν ήταν καλή όταν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. «Οι περισσότεροι είναι κατάκοιτοι, πολλοί από αυτούς δεν έχουν επαφή με το περιβάλλον» σημείωσε. Επισήμανε, όμως, ότι θα παραμείνουν λίγες ακόμη μέρες στη φροντίδα που τους παρέχει το νοσοκομείο.

Ο κ. Σπυρόπουλος διευκρίνισε ότι η αρμοδιότητα για το θέμα ανήκει στο Δήμο Ηράκλειας Σερρών, σημείωσε ότι η αρμοδιότητα της Περιφέρειας αφορά την αδειοδότηση των γηροκομείων, ενώ υπογράμμισε ότι, καθώς το ζήτημα είναι ανθρώπινο, υπήρξε κινητοποίηση απ' όλους τους φορείς.



Στ. Τ. - Π.Γ.