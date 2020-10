Σέρρες

Κορονοϊός - Σέρρες: Έκτακτα μέτρα για να αποφύγουν το lockdown

Τι αποφάσισε ο Δήμαρχος της πόλης μετά την έξαρση των κρουσμάτων.

Τη λήψη έκτακτων μέτρων για την προστασία από τη μετάδοση του κορονοϊού, ανακοίνωσε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης, τονίζοντας με έμφαση «το μήνυμα είναι ένα: Μηδενική ανοχή στην ανευθυνότητα».

Ο κ. Χρυσάφης έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την επιβολή τοπικού lockdown στις Σέρρες εξαιτίας της έξαρσης των κρουσμάτων και απηύθυνε έκκληση προς όλους τους πολίτες να επιδείξουν ατομική και κοινωνική ευθύνη λαμβάνοντας αυστηρά μέτρα προφύλαξης.

«Από το πρωί είμαστε σε συνεχείς συσκέψεις στο δημαρχείο Σερρών», τόνισε, «για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την ανάσχεση της πορείας μετάδοσης του κορονοϊού που τείνει να γίνει ανεξέλεγκτη το τελευταίο δεκαήμερο. Δεν θα κάνουμε καμία έκπτωση για την προστασία της υγείας των συμπολιτών μας. Σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε συμμάχους όλους τους πολίτες, που θα πρέπει να δείξουν επιτέλους στάση ευθύνης. Σε λίγες ημέρες μπορεί τα κρούσματα να φθάσουν σε τριψήφιο νούμερο».

«Ο συνωστισμός σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους», υπογράμμισε ο δήμαρχος, «και η συμπεριφορά μας το τελευταίο διάστημα έδειξαν ότι δεν έχουμε την ατομική και κοινωνική ευθύνη στον βαθμό που πρέπει. Τα αποτελέσματα είναι να κινδυνεύουν συνάνθρωποί μας».

Ο κ. Χρυσάφης γνωστοποίησε ότι με επείγουσα επιστολή προς τον ΕΟΔΥ ζήτησε να έρθει άμεσα κλιμάκιο στις Σέρρες για τη διεξαγωγή τεστ και ιχνηλάτηση επαφών του κρουσμάτων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οργανώθηκε στο δήμο Σερρών ομάδα έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού, η οποία θα αξιολογεί συνεχώς τα δεδομένα και θα λαμβάνει αναλόγως μέτρα.

Τόνισε ακόμα ότι μετά από πολύωρη σύσκεψη της εν λόγω ομάδας σήμερα το πρωί αποφασίστηκαν τα εξής έκτακτα μέτρα με στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας:

1. Η εξυπηρέτηση των πολιτών από τις υπηρεσίες του δήμου Σερρών θα γίνεται μόνο με ραντεβού και μόνο εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης και έκδοσης ηλεκτρονικών πιστοποιητικών.

2. Καθημερινά θα πραγματοποιούνται απολυμάνσεις και ψεκασμοί από συνεργεία του Δήμου σε δημοτικά και δημόσια κτήρια, καθώς και σε αύλειους χώρους σχολείων και κύριους δρόμους στην πόλη και τα χωριά.

3. Υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες στα δημοτικά κτήρια.

4. Λειτουργία γραφείου ενημέρωσης για τεχνικά και διοικητικά θέματα covid στον Δήμο Σερρών.

5. Ενίσχυση της αστυνόμευσης για αποφυγή του συνωστισμού σε εξωτερικούς χώρους και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

«Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση για τη χρήση μάσκας και στους εξωτερικούς χώρους και έκκληση στους δημότες να ελαχιστοποιήσουν τις επαφές τους εκτός σπιτιού», τόνισε ο κ. Χρυσάφης και πρόσθεσε: «Έχω έρθει ήδη σε επαφή με τον αστυνομικό διευθυντή και τη δημοτική αστυνομία, προκειμένου να γίνονται πιο αυστηροί έλεγχοι. Η μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών τηρεί τα πρωτόκολλα. Για τους λίγους ασυνείδητους θα είμαστε κάθετοι και απόλυτοι και το μήνυμα είναι ένα: Μηδενική ανοχή στην ανευθυνότητα».