Φθιώτιδα

Κορονοϊός - Λαμία: Κρούσμα σε εργοστάσιο και στρατό

Συναγερμός για νέο κρούσμα σε εργοστάσιο και σε μονάδα του στρατού στη Λαμία.

Δύο νέα κρούσματα κορονοϊού επιβεβαιώθηκαν στη Λαμία το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θετικός στον κορονοϊό διαγνώσθηκε ένας 49χρονος εργαζόμενος σε μεγάλη βιομηχανία της περιοχής θέτοντας σε συναγερμό το εργασιακό του περιβάλλον.

Θετικός στο κορονοϊό όμως βγήκε και ένας ακόμη 46χρονος στρατιωτικός που υπηρετεί σε μονάδα της Λαμίας. Δόθηκαν άμεσα οι οδηγίες για καραντίνα, ενώ ξεκίνησε η ιχνηλάτηση των δικών του επαφών ώστε να μην υπάρξει διασπορά.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο στρατιωτικός είχε πάνω από 10 ημέρες να πάει στη Μονάδα λόγω άδειας, ωστόσο θα γίνουν προληπτικές απολυμάνσεις σε χώρους που κινούνταν.

Πηγή: LamiaReport