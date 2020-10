Ηράκλειο

Προβλήματα από το “άνοιγμα” των ουρανών στην Κρήτη (εικόνες)

Έντονη βροχόπτωση και χαλάζι προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα σε περιοχές της Κρήτης.

Αρκετά προβλήματα προκάλεσε η έντονη νεροποντή και χαλαζόπτωση που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις δυο και μισή τα ξημερώματα στην Κρήτη.

Στο επίκεντρο των προβλημάτων βρέθηκαν περιοχές πέριξ του Ηρακλείου, αλλά και στον δήμο Χερσονήσου.

Στο Ηράκλειο η πυροσβεστική κλήθηκε να προχωρήσει σε μια απάντληση υδάτων ενώ άλλες τρεις επιχειρήσεις στήθηκαν στην Χερσόνησο.

Από την ένταση της χαλαζόπτωσης καταγράφηκαν δυο κοπές δέντρων στο Κοκκίνι Χάνι και το Τομπρούκ, ενώ στην περιοχή των Χανίων που, επίσης, καταγράφηκε έντονο το φαινόμενο της βροχόπτωσης αλλά και χαλαζόπτωση, η Πυροσβεστική κλήθηκε να προχωρήσει σε τέσσερις απαντλήσεις και δυο κοπές δέντρων.

Το σκηνικό του καιρού άλλαξε μέσα σε ελάχιστα λεπτά με κύριο φαινόμενο εκτός από τη βροχή, την πτώση της θερμοκρασίας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία βρίσκεται σε ετοιμότητα και έπειτα από συνεννόηση του περιφερειακού διοικητή με τους τοπικούς διοικητές, υφίσταται εγρήγορση, προκριμένου σε μια πιθανή επανάληψη έντονης βροχόπτωσης, να αντιμετωπιστούν άμεσα.

