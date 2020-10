Σέρρες

Έκρυβε τα ναρκωτικά στο… κοτέτσι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ναρκωτικά και όπλα εντοπίστηκαν μέσα στο κοτέτσι του συλληφθέντος.

Σε κρύπτη ναρκωτικών είχε μετατρέψει πτηνοτροφείο 57χρονος, ο οποίος συνελήφθη σε περιοχή των Σερρών. Αστυνομικοί διενήργησαν έρευνα στην παραπάνω εγκατάσταση, ιδιοκτησίας του συλληφθέντα, όπου εντόπισαν 700 γραμμάρια κάνναβη και φυτικά αποσπάσματα κάνναβης βάρους σχεδόν 1,5 κιλού.

Μέρος των ναρκωτικών ήταν κρυμμένο μέσα σε ηλεκτρική συσκευή, ενώ από το ίδιο σημείο κατασχέθηκε κυνηγητικό όπλο, για το οποίο δεν διέθετε νόμιμη άδεια.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Σερρών. Για την υπόθεση έχει αναρτηθεί βίντεο στον λογαριασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας στο facebook.