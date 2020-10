Βοιωτία

Ανησυχία για νέα εστία κορονοϊού σε εργοστάσιο

Θετικοί στον ιό βρέθηκαν πολλοί εργαζόμενοι, προκαλώντας συναγερμό στις Υγειογνομικές Αρχές.

Η αλματώδης αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα μας τον Σεπτέμβριο και ακόμη περισσότερο τον Οκτώβριο, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μόλυνση κλειστών ομάδων ανθρώπων που λόγω της δουλειάς τους συγχρωτίζονται σε κλειστούς χώρους με συνέπεια να μεταδίδουν την covid-19.

Αυτό επιβεβαιώθηκε με κρούσμα σε εκκοκκιστήριο στη Λιβαδειά, όπου η ιχνηλάτηση επιβεβαιωμένου κρούσματος από άλλο εργοστάσιο, αποκάλυψε άλλους 18 ασθενείς covid-19, χτυπώντας καμπανάκι στις υγειονομικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με το LamiaReport, η ιχνηλάτηση των επαφών των νέων κρουσμάτων έχει ξεκινήσει, ωστόσο η διαδικασία δεν είναι καθόλου εύκολη, καθώς αφορά πολλές δεκάδες πολιτών, αφού εκτός από συγγενείς και φίλους, υπάρχουν και οι παραγωγοί που ήρθαν σε επαφή αυτή την περίοδο.

Θυμίζουμε ότι στην περιοχή της Λιβαδειάς τις προηγούμενες ημέρες, η εξέλιξη με επιβεβαιωμένα κρούσματα είχε οδηγήσει σε συναγερμό στο χώρο της εκπαίδευσης με κλείσιμο τμημάτων από τρεις σχολικές μονάδες.