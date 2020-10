Πέλλα

Παρέλαση στα Γιαννιτσά, παρά τις απαγορεύσεις (βίντεο)

Αψήφισαν τα μέτρα ακαι γιόρτασαν την 108η επέτειο της Απελευθέρωσης της πόλης, στα Γιαννιτσά της Πέλλας.

Φαίνεται πως κάποιοι, δεν αντιλαμβάνονται ούτε τη σοβαρότητα της κατάστασης, ούτε την κρισιμότητα των ημερών, παρότι ο νομός παρουσιάζει εδώ και καιρό μεγάλη επιδημιολογική επιβάρυνση.

Μαθητές, πολίτες και μέλη Συλλόγων βγήκαν στους δρόμους των Γιαννιτσών, το μεσημέρι, με ελληνικές σημαίες, με εμβατήρια και έκαναν παρέλαση, λες και δεν υπάρχει πανδημία, αψηφώντας τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς για τις εορταστικές εκδηλώσεις.

Σύμφωνα με κύκλους της περιφέρειας, πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό, χωρίς τη συμμετοχή επισήμων.

Φωτογραφία: logospellas.gr