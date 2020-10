Βοιωτία

Εργατικό δυστύχημα με έναν νεκρό και έναν τραυματία

Ένας εργάτης σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε εν ώρα εργασίας. Πώς συνέβη η τραγωδία.

Τραγωδία εκτυλίχθηκε σε αγροτική περιοχή στη Χαιρώνεια Λιβαδειάς.

Χειριστής βαμβακοσυλλεκτικής μηχανής, 45 χρόνων, βρήκε τραγικό τέλος όταν στην προσπάθειά του να αδειάσει το συγκομισμένο βαμβάκι σε πλατφόρμα, βρήκε σε ηλεκτροφόρα καλώδια υψηλής τάσης.

Το τεράστιο ηλεκτρικό φορτίο προκάλεσε φωτιά στο βαμβάκι και έσπασε τα λάστιχα της βαμβακοσυλλεκτικής.

Πιθανότατα οι δύο άνδρες όπου επέβαιναν στη μηχανή στην προσπάθειά τους να την εγκαταλείψουν προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά ακούμπησαν σε μεταλλικό σημείο του γεωργικού μηχανήματος με αποτέλεσμα να υποστούν ηλεκτροπληξία.

Στο σημείο, άγνωστο ποιος ειδοποίησε, βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου μετέφερε τους δύο άνδρες 45 και 55 χρόνων στο νοσοκομείο Λιβαδειάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι γιατροί απλά διαπίστωσαν το θάνατο του 45χρονου και έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του 55χρονου σε νοσοκομείου της Αθήνας.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τ.Τ. Λιβαδειάς.

