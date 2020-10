Πιερία

Νεκρός πατέρας μετά από σύγκρουση με φορτηγό (εικόνες)

Σοκάρουν οι εικόνες του οχήματος που συγκρούστηκε τα ξημερώματα με φορτηγό.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στο Λιτόχωρο Πιερίας.

Γύρω στις 6:20, φορτηγό με οδηγό έναν 42χρονο συγκρούστηκε με ΙΧ, στην Εθνική Οδό Αθηνών- Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Λιτοχώρου.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο 47χρονος οδηγός του ΙΧ, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κατερίνης, όπου λίγο αργότερα κατέληξε.

Ο οδηγός του οχήματος ήταν από το Λιτόχωρο και ήταν πατέρας ενός παιδιού.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Πιερίας.

Πηγή: pierianews.gr