“Έμεινε” το ασθενοφόρο – Μεταφορά τραυματία σε καρότσα (εικόνες)

Συνθήκες… άλλης εποχής. Το ασθενοφόρο, που ελλείψει προσωπικού, οδηγούσε η Δήμαρχος του νησιού, έχει γράψει εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα.

Στο κοντέρ τους έχουν γράψει από 600.000 έως 900.000 χιλιόμετρα. Όχι δεν πρόκειται για κάποια οχήματα προς απόσυρση αλλά για ασθενοφόρα που έχουν και δεν έχουν τα νησιά μας. Ασθενοφόρα που δε ξέρεις αν θα σε αφήσουν έρμαιο στη μέση του δρόμου. Ασθενοφόρα που έφτασαν στο νησί της Φολεγάνδρου πριν απο 20 χρόνια και παραμένουν λαβωμένοι ”στρατιώτες” στο νησί.

Πιο συγκεκριμένα, ως γνωστόν στο νησί της Φολεγάνδρου όποιος βγει Δήμαρχος…γίνεται και οδηγός του ασθενοφόρου. Μετά τον πρώην δήμαρχο Λευτέρη Βενιό η νυν δήμαρχος Ευθαλία Παπαδοπούλου συνεχίζει να εκτελεί χρέη οδηγού στο ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24.gr, κατά την διάρκεια μεταφοράς τραυματία στο Ιατρείο του νησιού το ασθενοφόρο…μουσείο έμεινε στη μέση του δρόμου. Τότε χρειάστηκε να μεταφερθεί με αγροτικό όχημα στο Ιατρείο και στη συνέχεια με δεύτερο Ι.Χ. αυτοκίνητο διότι χρειάστηκε να μεταφερθεί σε Νοσοκομείο της Σαντορίνης.

Το περιστατικό καταδεικνύει την ανάγκη ανανέωσης του επικίνδυνου και πεπαλαιωμένου στόλου ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Για πολλοστή φορά απευθύνουμε έκκληση προς τους αρμόδιους φορείς για την εξεύρεση λύσης στο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε λόγω έλλειψης ασθενοφόρου στο νησί μας, σημείωσε στο Cyclades24.gr, η Δήμαρχος και οδηγός του ασθενοφόρου.

Είναι αδιανόητη η ταλαιπωρία που έχουν υποστεί ασθενείς και ιατρικό προσωπικό, σε ένα όχημα χωρίς κανέναν ιατρικό εξοπλισμό με σοβαρά μηχανικά προβλήματα, όταν “μένει” κατά την μεταφορά ασθενούς θέτοντας ακόμη και την ζωή όλων σε κίνδυνο.

Η εικόνα της μετάβασης στο Ιατρείο με αγροτικό αυτοκίνητο δεν παρέχει καμία ασφάλεια, δημιουργεί πανικό και υποβαθμίζει ακόμη περισσότερο τις λιγοστές ιατρικές παροχές μας.

”Ζητούμε την άμεση ανταπόκριση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, του ΕΚΑΒ, της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και του Υπουργείου Υγείας, όσον αφορά στην παραχώρηση ασθενοφόρου οχήματος στην Φολέγανδρο για να αποφευχθούν τα χειρότερα”.

