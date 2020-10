Θεσσαλονίκη

Ιερέας θετικός τον κορονοϊό

Έκληση του ιερέα για μάσκες στους Ναούς. Η ανακοίνωση του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο ιερέας του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ωραιοκάστρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιερού Ναού:

«Ανακοινώνεται ότι ο Προϊστάμενος του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ωραιοκάστρου, π. Νικόλαος Μοναστηρίδης, διαγνώσθηκε θετικός στον Covid-19 μετά από τεστ στο οποίο υποβλήθηκε, σήμερα, 21 Οκτωβρίου 2020. Ο π. Νικόλαος βρίσκεται ήδη σε καραντίνα στην οικία του ενώ αισθάνεται καλά, έχοντας ήπια συμπτώματα.

Ο π. Νικόλαος απευθύνει σε όλους θερμή παράκληση ΝΑ ΤΗΡΟΎΝΤΑΙ ΕΥΛΑΒΙΚΑ ΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ και να χρησιμοποιείται η ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΑΟ!

Ευχόμαστε ο καλός Θεός σύντομα να πάρει αυτόν τον πειρασμό και να μας οδηγήσει όλους σε μετάνοια.

Εκ του Ι. Ναού»

Πηγή: politesoraiokastrou.gr