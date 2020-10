Χίος

Κορονοϊός – Χίος: Παραμένει σε καραντίνα το ΚΥΤ της ΒΙΑΛ

Μέχρι πότε παρατείνεται ο υγειονομικός αποκλεισμός του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Παρατείνεται ο υγειονομικός αποκλεισμός του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης της ΒΙΑΛ στη Χίο, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου, παρατείνεται, έως και τις 04/11/2020, ο η καραντίνα του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης της ΒΙΑΛ.