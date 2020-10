Ηράκλειο

Βρέθηκε απανθρακωμένος σε χωράφι

Μακάβριο εύρημα από Πυροσβέστες μετά την κατάσβεση φωτιάς.

Φριχτό τέλος για ηλικιωμένο στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν το απόγευμα της Πέμπτης όταν η πυροσβεστική κλήθηκε ν’ αντιμετωπίσει φωτιά σε αγροτική περιοχή στον Πύργο Μονοφατσίου.

Μόλις οι πυροσβέστες ολοκλήρωσαν το έργο της κατάσβεσης της φωτιάς τους πλησίασε κάτοικος της περιοχής λέγοντας πως στο δίπλα χωράφι υπάρχει ένα απανθρακωμένο πτώμα.

Οι πυροσβέστες έσπευσαν στο χωρ΄φι όπυ αντίκρυσαν την σορό ενός 84χρονου Κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ιατροδικαστής αλλά και η αστυνομία.

Η σορός του ηλικιωμένου μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής ερευνά την υπόθεση με το επικρατέστερο σενάριο να κάνει λόγο για τραγικό δυστύχημα.