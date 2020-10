Θεσσαλονίκη

Φοιτητής ΑΠΘ: πήγα σε πάρτι και κόλλησα κορονοϊό

Ο νεαρός που πήγε σε πάρτι με εκατοντάδες άτομα και δύο εβδομάδες μετά νόσησε κάνει λόγο για bullying για τη χρήση μάσκας.